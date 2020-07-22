Italexit: итальянский политик создал движение за выход страны из ЕС

В феврале этого года Евросоюз покинула Великобритания.



Рим. Италия. Политическое движение Italexit создал итальянский сенатор Джанлуиджи Парагоне. Цель этой организации - выход страны из Евросоюза, пишет Лента.ру со ссылкой на New York Times.

В качестве примера Парагоне привел Великобританию, которая покинула Евросоюз в начале 2020 года. «Мы больше не можем поддаваться шантажу стран, которые оскорбляют престиж Италии», - заявил политик. Также итальянский сенатор подчеркнул, что только по-настоящему суверенное государство может справиться с текущим экономическим кризисом.

Отмечается, что перед созданием движения Italexit Джанлуиджи Парагоне встретился с лидером партии Brexit Найджелом Фараджем в Лондоне.

Напомним, Великобритания официально покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года. Ранее, в 2016 году, в Соединенном Королевстве прошел референдум о выходе из ЕС. С незначительным перевесом на нем победили евроскептики.