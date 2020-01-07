13 ответов на убийство Сулеймани: в Иране назвали количество вариантов мести за гибель генерала

Реализация даже самого скромного из них станет «кошмаром для США», заявили в руководстве страны.

Тегеран. Иран. 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани готов реализовать Иран. Об этом заявил секретарь Высшего совета безопасности страны Али Шамхани, сообщает RT.

Представитель руководства Ирана уточнил, что «даже самый маленький» из этих вариантов может стать «историческим кошмаром для США».

Кроме того, 7 января парламент Ирана объявил Пентагон и армию США террористическими организациями. Также из-за убийства Сулеймани Тегеран обратился в Совбез ООН.

Напомним, генерал Касем Сулеймани был убит 3 января в Ираке в результате спланированного авиаудара США по району международного аэропорта Багдада. Сулеймани возглавлял одно из элитных подразделений Корпуса стражей Исламской революции Ирана.

Ранее США уже пообещали «второй Вьетнам», если американцы добровольно не выведут свои войска с Ближнего Востока. С таким заявлением выступил советник духовного лидера Ирана по внешней политике Али Акбар Велаяти.