Новые антироссийские санкции США вступят в силу в конце августа

В Госдепе назвали возможную дату.

США. Новые антироссийские санкции США, связанные с делом Скрипалей, вступят в силу ориентировочно 27 августа. Об этом пишет RT.

«Мы подписали уведомление в федеральном регистре, которое вводит в действие санкции, и ожидаем, что оно будет опубликовано 27 августа», — заявили в Государственном департаменте США.

Как ранее заявила представитель Госдепа Хезер Науэрт, Штаты таким образом хотят побудить Россию к более правильному поведению.

Напомним, что о новом санкционном пакете стало известно еще 8 августа. Тогда министерство иностранных дел России заявили, что начнут прорабатывать ответные меры.