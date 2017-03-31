Ряд стран откажется от «Евровидения», если Самойлову не допустят к конкурсу

Об этом сообщила глава Европейского вещательного союза.

Женева. Швейцария. Глава Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре сообщила в письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, что ряд стран готов отказаться от участия в международном конкурсе «Евровидение». Это случится в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову не допустят к конкурсу, пишет «Российская газета».

«Если вы подтвердите запрет въезда для российской певицы Юлии Самойловой, то это, безусловно, будет иметь серьезное негативное влияние на международную репутацию Украины как современной, демократической европейской страны. Само собой разумеется, что мы также обеспокоены возможными негативными последствиями, которые могут повлиять на конкурс Евровидение и ЕВС в целом. Данная ситуация вызывает недовольство среди наших членов, вещателей из стран Европы. Мы уже получили от них ряд критикующих решение СБУ сообщений, в которых также отмечается необходимость отказа от участия в конкурсе», - говорится в тексте письма.

Ранее сообщалось, что Европейский вещательный союз пригрозил лишить Украину права проводить «Евровидение», если она не найдет решение проблемы с российской стороной. 22 марта Служба безопасности Украины запретила российской певице Юлии Самойловой въезжать на территорию страны в течение 3 лет.