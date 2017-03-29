Европейский вещательный союз может отстранить Украину от «Евровидения»

Если в ближайшее время Украина не решит проблему с Россией, то лишится права проводить международный конкурс.

Женева. Швейцария. Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил отстранить Украину от «Евровидения», если она не найдет решение проблемы с Россией. Об этом заявил генеральный директор EBU Ингрид Дельтенре, пишет «Лайф».

Она подчеркнула серьезность намерений EBU наложить санкции на Украину и исключить ее из песенного конкурса. По мнению организаторов, решение украинских властей запретить въезд в страну Юлие Самойловой является «абсолютно недопустимым».

Представитель Европейского вещательного союза сообщила о ведении переговоров с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.

«Я глубоко сожалению, что «Евровидение» используется в политических целях. «Евровидение» должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга», — говорит Ингрид Дельтенре.

Напомним, Юлию Самойлову выбрали представлять Россию в международном вокальном конкурсе «Евровидение» с песней «Flame Is Burning». 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской исполнительнице въезд на территорию страны.