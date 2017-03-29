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      Европейский вещательный союз может отстранить Украину от «Евровидения»

      17:40, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17:40, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      167
      0
      #Украина\n#Евровидение\n#певцы\n#Юлия Самойлова
      Фото: twitter.com/dialog_ua
      167
      0

      Если в ближайшее время Украина не решит проблему с Россией, то лишится права проводить международный конкурс.

      Женева. Швейцария. Европейский вещательный союз (EBU) пригрозил отстранить Украину от «Евровидения», если она не найдет решение проблемы с Россией. Об этом заявил генеральный директор EBU Ингрид Дельтенре, пишет «Лайф».

      Она подчеркнула серьезность намерений EBU наложить санкции на Украину и исключить ее из песенного конкурса. По мнению организаторов, решение украинских властей запретить въезд в страну Юлие Самойловой является «абсолютно недопустимым».

      Представитель Европейского вещательного союза сообщила о ведении переговоров с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко.

      «Я глубоко сожалению, что «Евровидение» используется в политических целях. «Евровидение» должно радовать миллионы людей и объединять их, а не использовать для того, чтобы разжигать политические скандалы и направлять их друг против друга», — говорит Ингрид Дельтенре.

      Напомним, Юлию Самойлову выбрали представлять Россию в международном вокальном конкурсе «Евровидение» с песней «Flame Is Burning». 22 марта Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российской исполнительнице въезд на территорию страны

      17:40, 29 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      167
      0
      #Украина\n#Евровидение\n#певцы\n#Юлия Самойлова
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