На Землю впервые доставили грунт с обратной стороны Луны

Сыцзыванци. КНР. Образцы грунта с обратной стороны Луны впервые в истории человечества доставил на Землю китайский космический аппарат . Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как передает Центральное телевидение Китая, капсула Chang’e-6 с грунтом китайской автоматической межпланетной станции Chang’e-6 успешно приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия.

Миссия по добыче и доставке на Землю грунта с обратной стороны Луны началась 3 мая. Ракета Long March-5 Y8 с аппаратом Chang'e-6 стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она должна была привезти до 2 килограммов образцов.