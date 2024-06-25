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На Землю впервые доставили грунт с обратной стороны Луны

11:51, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На Землю впервые доставили грунт с обратной стороны Луны
11:51, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#Китай\n#космос\n#наука\n#ученые\n#исследования\n#Луна
Фото: pxhere.com
83
0

Ценный груз прибыл в капсуле китайского космического аппарата Chang’e-6.

Сыцзыванци. КНР. Образцы грунта с обратной стороны Луны впервые в истории человечества доставил на Землю китайский космический аппарат . Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как передает Центральное телевидение Китая, капсула Chang’e-6 с грунтом китайской автоматической межпланетной станции Chang’e-6 успешно приземлилась в автономном районе Внутренняя Монголия.

Миссия по добыче и доставке на Землю грунта с обратной стороны Луны началась 3 мая. Ракета Long March-5 Y8 с аппаратом Chang'e-6 стартовала с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Она должна была привезти до 2 килограммов образцов.

11:51, 25 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
83
0
#Китай\n#космос\n#наука\n#ученые\n#исследования\n#Луна