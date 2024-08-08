Во Флориде вылупился из яйца аллигатор белого цвета

Орландо. США. Аллигатор-альбинос появился на свет в американском штате Флорида. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Fox News.

Рептилия белого цвета вылупилась из яйца в природном парке. Его родители – тоже альбиносы, их имена в переводе на русский означают Метель и Снежинка. Яйца, снесенные самкой, работники парка тут же отнесли в инкубатор.

Всего в мире насчитывается порядка 100-200 аллигаторов-альбиносов. Их кожа имеет белый цвет, а глаза – красные. В дикой природе такие особи имеют мало шансов на выживание.

Напомним, в июле на улицы городов Мексики вышли сотни крокодилов и аллигаторов. Рептилий выгнало из привычной среды обитания наводнение.