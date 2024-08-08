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Во Флориде вылупился из яйца аллигатор белого цвета

15:26, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Во Флориде вылупился из яйца аллигатор белого цвета
15:26, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#США\n#животные\n#природа\n#пресмыкающиеся
Фото: pxhere.com
32
0

Подобных особей в мире насчитывается не более 200.

Орландо. США. Аллигатор-альбинос появился на свет в американском штате Флорида. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Fox News.

Рептилия белого цвета вылупилась из яйца в природном парке. Его родители – тоже альбиносы, их имена в переводе на русский означают Метель и Снежинка. Яйца, снесенные самкой, работники парка тут же отнесли в инкубатор. 

Всего в мире насчитывается порядка 100-200 аллигаторов-альбиносов. Их кожа имеет белый цвет, а глаза – красные. В дикой природе такие особи имеют мало шансов на выживание.

Напомним, в июле на улицы городов Мексики вышли сотни крокодилов и аллигаторов. Рептилий выгнало из привычной среды обитания наводнение.

15:26, 08 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
32
0
#США\n#животные\n#природа\n#пресмыкающиеся