В ООН сообщили о рекордной концентрации парниковых газов в атмосфере Земли

Нью-Йорк. США. Организация объединенных наций опубликовала доклад о рекордных показателях содержания в атмосфере Земли парниковых газов. Как пишет «Интерфакс», данные были представлены по результатам исследований, проведенных Всемирной метеорологической организацией, которая входит в структуру ООН.

В докладе «Состояние глобального климата в 2022 году» сообщается о беспрецедентном росте концентрации основных парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — в атмосфере Земли, которые вызывают потепление климата на всей планете. Так, период 2015-2022 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Рост средней температуры воздуха вызывает таяние эталонных ледников, включенных в Международную службу мониторинга ледников. Средняя толщина таких объектов, являющихся индикаторами изменения климата, по данным ВМО, уменьшилась с октября 2021 года по октябрь 2022-го на 1,3 метра. Это значительно превышает средние показатели последних десятилетий.