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В боях на южном направлении СВО погиб бывший депутат Рады Олег Барна

10:03, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В боях на южном направлении СВО погиб бывший депутат Рады Олег Барна
10:03, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
227
0
#Украина\n#военные\n#депутаты\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
227
0

Официально он числится пропавшим без вести, но сослуживцы не верят, что он жив.

Киев. Украина. Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Барна был убит в ходе боевых действий на южном направлении спецоперации. Такого мнения придерживаются знавшие его военные, пишет «Российская газета» со ссылкой на издание «Общественное».

Формально политик числится пропавшим без вести, но сослуживцы не верят, что он выжил. В частности, об этом заявил пресс-офицер 68-й отдельной егерской бригады имени Довбуша, где служил Барна. Также он сообщил, что тело не могут забрать с поля боя.

«Официально погибшим его не считают, однако все указывает на то, что он погиб», — приводится цитата из статьи в «Общественном».

О ликвидации Олега Барны стало известно 18 апреля. Депутатом он был в 2014-2019 годах. Прославился тем, что в 2016 году попытался вынести с трибуны Рады тогдашнего премьер-министра страны Арсения Яценюка. Снимки скандального происшествия получили широкое распространение в украинских и российских СМИ и соцсетях.

10:03, 19 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
227
0
#Украина\n#военные\n#депутаты\n#спецоперация\n#СВО