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Школьникам во Франции разрешат носить юбки независимо от пола

14:12, 06 октября, 2021
Евгений Кандаков
Школьникам во Франции разрешат носить юбки независимо от пола
14:12, 06 октября, 2021
Евгений Кандаков
142
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#Франция\n#школы\n#дети\n#образование\n#гендер\n#смена пола\n#школьники\n#одежда
Фото: pixabay.com
142
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Циркуляр об этом готовит министерство образования страны.

Париж. Франция. В школах Франции разрешат носить юбки мальчикам. Циркуляр об этом готовит министерство образования страны, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на argumenti.ru и Figaro.

Цель нововведения — улучшить условия пребывания для учеников, сменивших пол, а также юных трансгендеров.

Также в проекте документа идет речь о том, чтобы освободить одежду от гендерных стереотипов. В итоге планируется устранить различия между учениками в зависимости от того, юбку или брюки они носят. И те, и другие виды одежды должны быть разрешены как для мальчиков, так и для девочек без различия пола, считают авторы инициативы.

14:12, 06 октября, 2021
Евгений Кандаков
142
0
#Франция\n#школы\n#дети\n#образование\n#гендер\n#смена пола\n#школьники\n#одежда
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