Школьникам во Франции разрешат носить юбки независимо от пола

Циркуляр об этом готовит министерство образования страны.



Париж. Франция. В школах Франции разрешат носить юбки мальчикам. Циркуляр об этом готовит министерство образования страны, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на argumenti.ru и Figaro.

Цель нововведения — улучшить условия пребывания для учеников, сменивших пол, а также юных трансгендеров.

Также в проекте документа идет речь о том, чтобы освободить одежду от гендерных стереотипов. В итоге планируется устранить различия между учениками в зависимости от того, юбку или брюки они носят. И те, и другие виды одежды должны быть разрешены как для мальчиков, так и для девочек без различия пола, считают авторы инициативы.