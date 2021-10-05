Из Афганистана эвакуировались больше ста музыкантов

Убежище им предложила Португалия.



Кабул. Афганистан. Порядка сотни студентов и сотрудников Национального института музыки Афганистана покинули страну. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на АР.

Как рассказал директор института Ахмад Сармаст, убежище мигрантам согласились предоставить власти Португалии.

Среди улетевших из Кабула студентов большинство составили участники женского оркестра Zohra. Также на выезд из страны согласились выпускники, преподаватели и родственники некоторых музыкантов. Первоначально музыканты отправились в Катар, в Португалию им придется добираться другими самолетами.

В связи с приходом к власти в Афганистане запрещенного в России террористического движения «Талибан», страну покинули десятки тысяч жителей, в том числе спортсмены и деятели искусств. Так, в Португалию уже отправилась женская сборная Афганистана по футболу.

Напомним, недавно стало известно о закрытии концертных залов в связи с фактическим запретом на светскую музыку в стране, в том числе даже во время свадеб. Кроме того, в августе в Афганистане убили известного местного певца Фавада Андараби.