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Падение Удмуртии в рейтинге доходов населения и запрет музыки в Афганистане: новости к этому часу

09:00, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
Падение Удмуртии в рейтинге доходов населения и запрет музыки в Афганистане: новости к этому часу
09:00, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#доходы\n#авиакатастрофа\n#авиация\n#Афганистан
Фото: ИА «СУСАНИН»
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Что произошло в стране и в мире.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро. За окном греет солнышко. Сегодня ожидается до +16 градусов.

Падение доходов

Удмуртия опустилась на три позиции по уровню среднедушевых денежных доходов населения, сообщает Удмуртстат. Республика среди регионов России занимает теперь 61 место (26,4 тыс. рублей).

Найдены обломки

В Хабаровском крае обнаружены обломки самолёта АН-26, разбившегося на вершине сопки в районе посёлка Корфовский 22 сентября. Сейчас решается вопрос о направлении туда наземной группы. Судьба экипажа пока неизвестна.

По информации «Интерфакс».

Восстановление авиасообщения

Россия с 5 октября на взаимной основе возобновит полёты в Данию, Джибути, Новую Зеландию, Перу и ЮАР. Рейсы будут совершаться два раза в неделю. С этого же дня увеличится количество рейсов в Индию, Испанию, ОАЭ, Японию, Бахрейн, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Шри-Ланку.

По информации «МИР 24».

Запрет музыки

Новые власти Афганистана начали закрывать концертные зал. В стране после прихода власти талибов (запрещены в РФ) практически прекратились музыкальные выступления. Свадебные залы также ограничивают использование музыки во время торжеств.

По информации «RG.ru».

09:00, 23 сентября, 2021
Юрий Абашев
244
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#доходы\n#авиакатастрофа\n#авиация\n#Афганистан
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