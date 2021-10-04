Открыватели рецепторов температуры и осязания получили Нобелевскую премию

Найти реагирующие на жжение точки удалось с помощью перца чили.



Стокгольм. Швеция. В Швеции объявили нобелевских лауреатов в области медицины и физиологии за 2021 год. Почетные звания присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания, пишет Коммерсантъ.

Как заявили в Нобелевском комитете, американские ученые установили механизм возникновения нервных импульсов, позволяющих коже реагировать на высокую температуру и давление.

Интересно, что для выявления улавливающих жжение и тепло датчиков в нервных окончаниях кожи использовалось вещество, выделенное из перца чили.

Напомним, в сентябре 2021 года в США прошла 31-я церемония вручения Шнобелевских премий. Их присуждают за самые сомнительные научные исследования.