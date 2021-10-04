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Открыватели рецепторов температуры и осязания получили Нобелевскую премию

16:37, 04 октября, 2021
Евгений Кандаков
Открыватели рецепторов температуры и осязания получили Нобелевскую премию
16:37, 04 октября, 2021
Евгений Кандаков
544
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#наука\n#ученые\n#исследования\n#медицина\n#США\n#Швеция\n#Нобелевская премия
Фото: pixabay.com
544
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Найти реагирующие на жжение точки удалось с помощью перца чили.

Стокгольм. Швеция. В Швеции объявили нобелевских лауреатов в области медицины и физиологии за 2021 год. Почетные звания присудили Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания, пишет Коммерсантъ.

Как заявили в Нобелевском комитете, американские ученые установили механизм возникновения нервных импульсов, позволяющих коже реагировать на высокую температуру и давление.

Интересно, что для выявления улавливающих жжение и тепло датчиков в нервных окончаниях кожи использовалось вещество, выделенное из перца чили.

Напомним, в сентябре 2021 года в США прошла 31-я церемония вручения Шнобелевских премий. Их присуждают за самые сомнительные научные исследования.

16:37, 04 октября, 2021
Евгений Кандаков
544
0
#наука\n#ученые\n#исследования\n#медицина\n#США\n#Швеция\n#Нобелевская премия
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