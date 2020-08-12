Казахстан возобновит авиасообщение с Россией 17 августа

С этого же числа стартуют рейсы в ОАЭ, Белоруссию, Германию и ряд других стран.



Нур-Султан. Казахстан. Власти Казахстана озвучили дату начала поэтапного возобновления авиасообщения с Россией. По данным Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики, полеты начнутся 17 августа, сообщает RT.

Кроме России, с этого числа начнутся первые авиарейсы из Казахстана в Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет, а также на Украину.

В сообщении говорится, что решение было принято с учетом рекомендаций медиков. По их мнению, ситуация с коронавирусом в указанных странах уже не представляет большой опасности. Также отмечается, что перечисленные государства выразили готовность возобновить полеты. В то же время для выполнения рейсов в Россию требуется разрешение с российской сторон, уточнили в Комитете гражданской авиации Казахстана.

Добавим, с 20 июня Казахстан возобновил авиасообщение с Турцией, Южной Кореей, Китаем, Грузией, Японией и Таиландом.