Израиль нанес авиаудар по Сирии

Ранены двое солдат, также из-за атаки загорелся лес.



Кунейтра. Сирия. Израильский самолет атаковал несколько целей на юге Сирии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter Армии обороны Израиля.

Военные заявили, что удар был нанесен в ответ на выпущенные с сирийской территории снаряды. Израильская сторона назвала эти действия нарушением своего суверенитета и возложила ответственность за инцидент на Сирию.

Сирийское агентство SANA, в свою очередь, уточнило, что обстрел со стороны израильских ВВС произошел в пятницу, 25 июля, в 23:00 по местному времени. Самолет атаковал 3 позиции в районе Кунейтры. Двое сирийских военных в результате были ранены. Также из-за взрывов боеприпасов произошел лесной пожар.