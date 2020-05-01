Палеонтологи обнаружили способность крупнейшего хищного динозавра плавать

Спинозавр размахивал хвостом, как крокодил, и активно преследовал добычу в воде.

Марокко. Благодаря повторным раскопкам в Северной Африке, где в 2008 году был найден скелет спинозавра, палеонтологи узнали о способности самого длинного хищного динозавра плавать. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Доказательства того, что некоторые динозавры были водными, были найдены 29 апреля. Профессор Детройтского университета милосердия Низар Ибрагим и его коллеги обнаружили несколько новых ископаемых, в том числе плавниковидный хвост с длинными шипами.

Детальный анализ единственных сохранившихся останков спинозавра позволил предположить, что самый длинный хищный динозавр в мире жил в большой речной системе и использовал свой хвост, чтобы плавать. Исследование необычной структуры хвоста показало, что он способен к широкому боковому движению. Другими словами, спинозавр эгиптиакус мог размахивать хвостом также, как это делают крокодилы. Это открытие, опубликованное на этой неделе в журнале Nature, представляет собой первый случай, когда у динозавра была зафиксирована плавательная локомоция с хвостовым приводом.

«Это действительно открывает нам глаза на весь этот новый мир возможностей для динозавров <…>. За более чем 220 миллионов лет эволюции динозавров не было ничего подобного этому животному, что весьма примечательно», - сказал ведущий автор исследования Низар Ибрагим.

В 2008 году после первых раскопок и анализа ископаемых ученые пришли к выводу, что спинозавр занимался охотой на рыбу и, вероятно, был приспособлен к образу жизни амфибии. У спинозавра имелись плотные кости, короткие задние конечности, широкие ступни и длинные челюсти, полные конических зубов. Несмотря на очевидные доказательства его дружественной физиологии к воде, предположения о том, что этот вид был полностью приспособлен к жизни в воде, не были хорошо восприняты.

Чтобы лучше понять функциональность хвоста, исследователи построили его 3D-модель и прикрепили к роботу, который производит плавательную локомоцию. Ученые сравнили работу хвоста с хвостами динозавров, крокодилов и тритонов.

«Этот динозавр активно преследовал добычу в толще воды, а не просто стоял на мелководье, ожидая, когда рыба проплывет мимо. Вероятно, он провел большую часть своей жизни в воде», - добавил Низар Ибрагим.

Исследователи подозревают, что многие из ближайших родственников спинозавра успешно адаптировались к разнообразным водным условиям.

Перевод выполнила Ксения Гарифьянова, лауреат конкурса «Перевод в поле многоязычия».