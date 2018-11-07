Диспетчер спас сотни жизней, предотвратив столкновение трех самолетов в Израиле

Пассажирский лайнер выкатил на полосу без одобрения.

Тель-Авив. Израиль. Бдительность диспетчера аэропорта в Тель-Авиве позволила избежать столкновения столкновение сразу трех самолетов. Об этом пишет «Российская газета».

Во вторник, 7 ноября, на взлетно-посадочную полосу без разрешения выкатил и уже начал набирать скорость для взлета пассажирский лайнер Airbus A320 компании Easy Jet. В это же время частный самолет Bombardier Challenger 350 заходил на посадку на пересекающий путь. Еще один борт готовился сесть на той же самой полосе, где взлетал «Эирбас».

Диспетчер быстро приказал пилотам остановиться и тем самым предотвратил катастрофу.

Сейчас ведется расследование всех обстоятельств случившегося.