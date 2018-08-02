Лемуры оказались на грани вымирания

Главной причиной исчезновения стала незаконная охота.

США. Лемуров признали вымирающим видом животных. Главной причиной их исчезновения стала незаконная охота, пишет Мир24.

Известно, что в Мадагаскаре мясо лемура считается деликатесом.

Помимо охоты жители активно вырубают леса, где обитают приматы.

Отмечается, что из 111 видов этих животных, 105 попали в Красную книгу.

Лемуры переносят семена, в связи с чем леса могут восстанавливаться, исчезновение этих животных может привести к нарушениям в экосистеме.