Греция займется промышленным производством каннабиса

По мнению властей, это поможет вывести страну из кризиса.

Афины. Греция. Греция займется выращиванием каннабиса в промышленных масштабах. По мнению властей, это поможет стране выйти из кризиса, пишет Life со ссылкой на АМНА.

Как заявила замминистра сельского хозяйства Греции Яннис Циронис на выставке марихуаны «Athens Cannabis Expo 2018», в стране идеальный климат для выращивания марихуаны, поэтому Греция должна «воспользоваться преимуществом».

В скором времени в парламент внесут законопроекты об использовании фармацевтического каннабиса.