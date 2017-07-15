  • $ 60.18 ↓
  • € 68.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Шотландии решили продать остров почти за 6 миллионов долларов

      14:15, 15 июля, 2017
      Новичок
      14:15, 15 июля, 2017
      Новичок
      134
      0
      #недвижимость\n#Шотландия\n#торги\n#деньги
      Фото: pixabay.com
      134
      0

      Приобрести необычную недвижимость можно в архипелаге Внутренние Гебриды.

      Эдинбург. Великобритания. Остров Алва  у берегов Шотландии решили продать почти за 6 миллионов долларов.  Необычная недвижимость располагается в архипелаге Внутренние Гебриды, пишет Лента.ру со ссылкой на The Telegraph. 

      На острове располагается особняк, церковь, ресторан, несколько коттеджей и охотничий домик. Площадь выставленного на продажу лота – более 1,8 тысячи гектаров. В 1873 году на нем жил исследователь Африки и миссионер Давид Ливингстон, а в 1950 году его посещала принцесса Елизавета (будущая королева Елизавета II) на борту королевской яхты «Британия». 

      В настоящее время его владельцами является семья Ховард. Однако мотивы продажи острова неизвестны. 

      14:15, 15 июля, 2017
      Новичок
      134
      0
      #недвижимость\n#Шотландия\n#торги\n#деньги

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Пропавшая две недели назад в Удмуртии пенсионерка погибла

      12:27, 11 июля, 2017
      4873

      В Роспотребнадзор Удмуртии поступило 5 жалоб на пекарни, расположенные в домах

      3311
      13:45, 09 июля, 2017

      Розыск человека в Удмуртии, «КамАЗ» против легковушки и штраф Кержакову за фото в Instagram: что произошло минувшей ночью

      2998
      08:00, 11 июля, 2017

      Задолжавший 26 млн ижевчанин лишился своего PORSCHE CAYENNE

      2995
      14:10, 12 июля, 2017

      Уроженец Ижевска решил побороться за пост Президента России

      2622
      12:01, 12 июля, 2017

      Министерство иностранных дел России отреагировало на убийство туриста в Абхазии

      09:28, 13 июля, 2017
      2240

      Молодая жена Овечкина выложила фото со свадебным подарком от Путина

      1473
      15:58, 14 июля, 2017

      Депутаты Татарстана проголосовали за сохранение в республике должности президента

      1467
      17:14, 11 июля, 2017

      Стали известны самые востребованные у силовиков России авто

      1262
      18:26, 08 июля, 2017

      Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

      1128
      17:22, 12 июля, 2017

      Российский турист погиб в Абхазии в результате разбойного нападения

      09:15, 12 июля, 2017
      1001

      В Абхазии поймали подозреваемых в убийстве российского туриста

      641
      16:10, 13 июля, 2017

      В США изобрели первый мобильный телефон без аккумулятора

      540
      12:20, 10 июля, 2017

      Видео с хамелеоном, ползущим вверх по струе воды, покорило соцсети

      519
      19:03, 11 июля, 2017

      Клип, снятый в память о звезде фильма «Форсаж» Поле Уокере, стал самым просматриваемым на YouTube

      513
      09:48, 12 июля, 2017

      Мультимедиа

      Конфликт застройщика и жителей Татар-базара

      14 июля, 2017

      LIVE: Утро Сусанина 14 июля 2017

      14 июля, 2017

      Удмуртия в минуту: задержание в аэропорту и новые мотоциклы «Иж»

      13 июля, 2017