В Шотландии решили продать остров почти за 6 миллионов долларов

Приобрести необычную недвижимость можно в архипелаге Внутренние Гебриды.

Эдинбург. Великобритания. Остров Алва у берегов Шотландии решили продать почти за 6 миллионов долларов. Необычная недвижимость располагается в архипелаге Внутренние Гебриды, пишет Лента.ру со ссылкой на The Telegraph.

На острове располагается особняк, церковь, ресторан, несколько коттеджей и охотничий домик. Площадь выставленного на продажу лота – более 1,8 тысячи гектаров. В 1873 году на нем жил исследователь Африки и миссионер Давид Ливингстон, а в 1950 году его посещала принцесса Елизавета (будущая королева Елизавета II) на борту королевской яхты «Британия».

В настоящее время его владельцами является семья Ховард. Однако мотивы продажи острова неизвестны.