Дональд Трамп заявил, что США «стоят на пороге нового экономического чуда»

Такое заявление американский лидер сделал, анонсируя будущую налоговую реформу.

Вашингтон. США. Американский президент Дональд Трамп сделал ряд заявлений о будущей налоговой реформе. Как пишут Известия.ру, выступление главы государства состоялось во время приема в Белом доме.

«Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда. Наша экономика уже достигла трехпроцентного роста, что гораздо выше прогноза в каждом из двух прошедших кварталов» - сказал американский лидер.

При этом Дональд Трамп сообщил, что проект налоговой реформы был согласован американским парламентом и будет утвержден до 25 декабря.

Сам законопроект подразумевает снижение налоговой нагрузки. Согласно окончательной версии реформы налог на прибыль американских корпораций с 35% снизится до 21%. Кроме того, максимальный подоходный налог должен составит 37% против ныне действующей планки в почти 40%.