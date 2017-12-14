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      Дональд Трамп заявил, что США «стоят на пороге нового экономического чуда»

      12:20, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      12:20, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      225
      0
      #экономика\n#налоги\n#США\n#деньги\n#законопроект\n#Дональд Трамп
      Фото: iz.ru
      225
      0

      Такое заявление американский лидер сделал, анонсируя будущую налоговую реформу.

      Вашингтон. США. Американский президент Дональд Трамп сделал ряд заявлений о будущей налоговой реформе. Как пишут Известия.ру, выступление главы государства состоялось во время приема в Белом доме.  

      «Сегодня мы стоим на пороге нового экономического чуда. Наша экономика уже достигла трехпроцентного роста, что гораздо выше прогноза в каждом из двух прошедших кварталов» - сказал американский лидер.  

      При этом Дональд Трамп сообщил, что проект налоговой реформы был согласован американским парламентом и будет утвержден до 25 декабря.  

      Сам законопроект подразумевает снижение налоговой нагрузки.  Согласно окончательной версии реформы налог на прибыль американских корпораций с 35% снизится до 21%. Кроме того, максимальный подоходный налог должен составит 37% против ныне действующей планки в почти 40%.

      12:20, 14 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      225
      0
      #экономика\n#налоги\n#США\n#деньги\n#законопроект\n#Дональд Трамп

       

       

       

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