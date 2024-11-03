Иранскую студентку задержали, после того как она разделась на улице

Тегеран. Иран. Студентка в столице Ирана разделась на улице в знак протеста против ношения хиджаба. Об этом пишет «Лента.Ру» со ссылкой на местное издание.

На опубликованном видео видно, как студентка в нижнем белье ходит по кампусу университета Азад в Тегеране. Информацию об аресте девушки подтвердил директор образовательного учреждения по связям с общественностью.

Студенческая организация сообщила, что задержанная сняла одежду после того, как её начало притеснять полувоенное ополчение «Басидж». В студорганизации заявили, что хранителям порядка не понравилось как одета студентка — они сняли с неё платок и порвали на ней одежду. По информации издания, девушку избили во время задержания.