Ижевск. Удмуртия. Больше года в Удмуртии разыскивают пропавшего 46-летнего местного жителя. Его брат рассказал «Сусанину» подробности загадочного исчезновения.

Напомним, Артём Кочуров ушёл из дома в деревне Лудорвай Завьяловского района 20 ноября 2024 года.

Сразу после сообщения о пропаже добровольческий поисково-спасательный отряд осмотрел округ рядом с деревней: заброшенные сады и строения, лесополосу и приграничные с лесом территории. Полиция также искала пропавшего мужчину.

Источник фото: предоставлено родственниками Артёма Кочурова

«За день-два до его исчезновения мы созванивались, — рассказывает Николай Кочуров, брат Артёма. — Планировали вместе съездить к родителям, а также посмотреть видеокарту для его компьютера — он иногда просил меня помочь с техникой. Последний раз общались именно по этим вопросам». Во время этого разговора Николай не заметил ничего необычного.

Последнее известное местонахождение Артёма — улица Сельская в деревне Лудорвай. Там находится строящийся дом, где мужчина работал.

В тот ноябрьский день два года назад все работники разъехались с участка. Судя по записи с камеры домофона, Артём приехал домой около 11:30. Жена была на работе, младшая дочь — в детском саду, а старшая дочь и сын — в школе. Спустя 40 минут мужчина вышел из подъезда и вернулся на стройку. Почему — Николаю не известно.

Возле строящегося дома нашли его машину, а в бытовке — телефон, ключи, сигареты и следы крови. Самого Артёма не было.

«В бытовке было очень много следов крови. Мы были очень растеряны, не понимали, что случилось и где брат. Уже позже выяснилось, что кровь Артёма, и кровопотери очень много», — рассказал Николай.

Источник фото: предоставлено родственниками Артёма Кочурова

Как сообщил «Сусанину» руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Удмуртии Марат Зюзиков, основная версия, которую рассматривают следователи — мужчина стал жертвой преступления.

Николай говорит, что второго декабря 2024 года возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Предположений, что могло случиться или куда мог отправиться Артём, у него нет. Уйти куда-то по собственной воле он не мог, пояснил Николай, и сказал, что у его брата не было серьёзных конфликтов или крупных долгов.

Тем не менее, 23 декабря 2025 года Артёма Кочурова признали умершим. У него трое детей. Жене было трудно одной содержать их, поэтому она подала заявление, чтобы мужчину признали погибшим, чтобы была возможность получать пенсию по потере кормильца. Но семья по прежнему не оставляет надежды, что Артёма можно найти.

«В семье большое горе. Мама постоянно плачет, надеется на возвращение сына. Все родственники в подавленном состоянии, никто не понимает, что произошло», — говорит Николай.

Родственники не понимают, добавил Николай, почему расследование продолжается уже больше года, но Артёма так и не нашли.

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по республике подчеркнул, что правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедших событий. Поиски также продолжаются.

Источник фото: предоставлено родственниками Артёма Кочурова

Предположительно Артём Кочуров был одет в чёрную куртку, джинсы голубого цвета и белые кроссовки. Особые приметы — небольшой шрам на лбу в виде буквы Y, полученный в детстве.