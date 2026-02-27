Удмуртия. В Удмуртии ищут пропавшего 14 февраля Николая Кирьянова 1966 года рождения. Мужчина выехал из Нижнекамска, но домой не вернулся. Об этом сообщает ПСО Удмуртии.

Мужчина пропал по пути с работы домой и перестал выходить на связь с родственниками. Его местонахождение неизвестно с 11 февраля 2026 года. В тот день он закончил работу в городе Нижнекамск и должен был выехать домой в Сарапул, однако до настоящего времени так и не появился. С 14 февраля связь с ним прервалась полностью.

Был одет в куртку темно-синего цвета, серую шапку и чёрные штаны. Передвигается на личном автомобиле «Рено Сандеро» коричневого цвета (номер Н873ВТ 18).

Всех, кто видел пропавшего, его автомобиль или обладает любой информацией о его возможном местонахождении, убедительно просят незамедлительно сообщить по телефонам: ДПСО Ижевск: 8 (982) 795-93-91 или в полицию: 02 (102) или 112.