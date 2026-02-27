Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Житель Сарапула пропал по дороге из Нижнекамска домой

13:46, 27 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Житель Сарапула пропал по дороге из Нижнекамска домой
13:46, 27 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2004
0
#Удмуртия\n#поиск пропавших людей
Источник фото: ПСО Удмуртии
2004
0

Мужчину ищут с 14 февраля.

Удмуртия. В Удмуртии ищут пропавшего 14 февраля Николая Кирьянова 1966 года рождения. Мужчина выехал из Нижнекамска, но домой не вернулся. Об этом сообщает ПСО Удмуртии.

Мужчина пропал по пути с работы домой и перестал выходить на связь с родственниками. Его местонахождение неизвестно с 11 февраля 2026 года. В тот день он закончил работу в городе Нижнекамск и должен был выехать домой в Сарапул, однако до настоящего времени так и не появился. С 14 февраля связь с ним прервалась полностью.

Был одет в куртку темно-синего цвета, серую шапку и чёрные штаны. Передвигается на личном автомобиле «Рено Сандеро» коричневого цвета (номер Н873ВТ 18).

Всех, кто видел пропавшего, его автомобиль или обладает любой информацией о его возможном местонахождении, убедительно просят незамедлительно сообщить по телефонам: ДПСО Ижевск: 8 (982) 795-93-91 или в полицию: 02 (102) или 112.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

13:46, 27 февраля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2004
0
#Удмуртия\n#поиск пропавших людей