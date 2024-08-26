На карибском карнавале в Лондоне за день задержали 90 участников

Лондон. Великобритания. Массовыми задержаниями обернулся первый день карибского карнавала в районе Лондона Ноттинг-Хилл. Полиция арестовала 90 участников, пишет Лента.ру.

Сообщается, что 10 человек взяли под стражу из-за нападений на сотрудников чрезвычайных служб, 18 – за хранение оружия. От действий преступников во время праздничных мероприятий пострадали женщина и двое мужчин, с ранениями их госпитализировали. При усмирении беспорядков легкие ранения получили 15 офицеров полиции.

Карибский карнавал традиционно проводится в Лондоне в последний понедельник августа и предшествующее ему воскресенье. К сожалению, большим скоплением людей пользуются наркоторговцы и прочие злоумышленники. Также многие жители близлежащих улиц жалуются на шум во время шествия.

Напомним, в конце июля во многих городах Великобритании вспыхнули беспорядки после убийства подростком-мигрантом троих детей в танцевальной студии в Саутпорте.