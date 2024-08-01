В Лондоне задержали больше ста участников протестов у резиденции премьера

Лондон. Великобритания. Волна митингов, демонстраций и беспорядков прокатилась по Великобритании после убийства троих детей подростком из Руанды в Саутпорте. В Лондоне полиция арестовала более 100 участников акции протеста на Даунинг-стрит, где находится резиденция премьер-министра страны, пишет «Российская газета» со ссылкой на Bloomberg.

В столице Соединенного Королевства 31 июля манифестанты швыряли в полицейских бутылки, а в статую Уинстона Черчилля на Парламентской площади – горящие файеры. Несколько стражей порядка получили легкие травмы. Задержано больше 100 протестующих.

Нападения на полицию, в том числе с помощью бутылок, пиротехнических изделий и поджогами служебных машин, были отмечены в Хартлпуле, Манчестере и Олдершоте.

Напомним, поводом для волнений послужила трагедия в Саутпорте (пригород Ливерпуля) 29 июля. 17-летний выходец из Руанды напал на танцевальную студию и зарезал троих девочек в возрасте 6, 7 и 9 лет. Ранения получили еще 8 детей и 2 взрослых. Подростка задержали, а в Саутпорте на следующий день начались столкновения местных жителей с полицией. По уточненным данным, пострадали 53 стража порядка и 3 служебные собаки. В них полицейских бросали кирпичи, камни и бутылки, а также поджигали их автомобили. Арестовано 5 наиболее буйных манифестантов,