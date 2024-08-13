Пекин подтвердил свою причастность к повреждению газопровода в Балтике

Пекин. КНР. Газопровод Balticconnector пострадал от якоря корабля Newnew Polar Bear, ходившего под флагом китайского Гонконга. Это признали по итогам внутреннего расследования власти КНР, пишет Газета.ру со ссылкой на South China Morning Post.

Издание отмечает, что с результатами расследования ознакомлены правительства европейских стран. Инцидент произошел в условиях сильного шторма, повреждение было нанесено ненамеренно.

Теперь Евросоюз требует от Пекина данные о судне, а также показания от членов экипажа, которые необходимы для уголовного расследования в юрисдикции ЕС.

Напомним, газопровод Balticconnector соединяет по дну Балтийского моря Финляндию и Эстонию. В ночь на 8 октября 2023 года он получил повреждения и перестал функционировать. Некоторые западные политики обвинили в инциденте Россию. Однако в ноябре 2023 года финские следователи нашли на месте аварии обломок якоря, который мог принадлежать китайскому судну Newnew Polar Bear.