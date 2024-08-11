Индуисты Бангладеш потребовали защиты от грабежей и насилия

Бангладеш. Индуисты Бангладеш выходят на массовые митинги, требуя защиты от нападений и грабежей. Как передаёт «Мир 24», акции протеста охватили столицу страны Дакку и второй по численности населения город Читтагонг.

Индуистское меньшинство подвергается притеснениям после смены государственной власти. Тысячи людей бежали через границу в Индию после сожжения нескольких храмов и убийства двух индуистских лидеров.

Кадры унижений переполняет сети в Бангладеш. Нападения на нацменьшинства начались сразу после свержения правительства. Меньше чем за неделю более 200 случаев. Атакуют храмы, дома и офисы индуистов. Сотни раненых. Два религиозных лидера, связанные с прежним правительством, убиты, сообщает индийский телеканал NDTV.

Тысячи индуистов вышли на улицы Дакки и Читтагонга. В руках митингующих плакаты: «Спасите индусов Бангладеш!», «Остановите атаки на индуистов!», «Мы требуем безопасности!».

Отмечается, что индуисты составляют около 8% населения в преимущественно мусульманском Бангладеш, это более 13 млн человек. Есть риск, что в ситуацию может вмешаться соседняя Индия. Временное правительство пытается разрешить конфликт и призывает прекратить насилие.

«Люди нападают на других, нападают на меньшинства, сжигают дома, уничтожают имущество, нападают на офисы и суды. Наша работа – защищать всех. Бангладеш – это семья. Мы должны объединить ее. Мы хотим устранить любую дилемму. Я хочу вернуть тех, кто сбился с пути, чтобы мы могли работать вместе», – заявил глава временного правительства Бангладеш Мухаммад Юнус.