При беспорядках в Бангладеш погибли не менее 300 человек

Дакка. Бангладеш. Жертвами столкновений между полицией и манифестантами в Бангладеш стали как минимум 300 человек. Таковы данные МВД и Минздрава страны, передает «МИР 24» со ссылкой на AFP и Daily Star.

Беспорядки начались во второй половине июля и с новой силой вспыхнули 4 августа. Причиной волнений стали квоты на трудоустройство для родственников ветеранов войны за независимость 1971 года. Им полагается около трети вакансий в государственных учреждениях. Протестовать против этой практики начали студенты. 32 млн жителей Бангладеш не имеют работы либо профессионального образования. Учащиеся вузов требуют отменить квоты ради восстановления социальной справедливости. Под этими лозунгами протестующие устроили поджог здания правительственного телеканала.

Теперь требования недовольных граждан вышли на новый уровень: они требуют отставки премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины. Власти в ответ ввели комендантский час, 3 дня объявлены выходными. Повсеместно отключен интернет, остановилось движение поездов.

В столице Бангладеш, городе Дакке, число жертв столкновений составило не менее 57 человек.14 погибших – стражи порядка, большинство из них было убито при нападении неизвестных на полицейский участок в городе Сираджгандж.