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Нобелиат Мохаммад Юнус выбран главой временного правительства Бангладеш

11:13, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Нобелиат Мохаммад Юнус выбран главой временного правительства Бангладеш
11:13, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
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#Бангладеш\n#власть\n#политика\n#Нобелевская премия\n#акции протеста\n#беспорядки
Фото: wikiрedia.org/Ralf Lotys
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Прежний лидер страны Шейх Хасина на фоне протестов сбежала в Индию.

Дакка. Бангладеш. Премьер-министром временного правительства Бангладеш стал лауреат Нобелевской премии мира Мохаммад Юнус. На этот пост его выдвинули участники массовых протестов и президент страны Шахабуддин Чуппу, передает телеканал «МИР 24».

Новому лидеру Бангладеш 84 года. Он принял предложение и намерен в ближайшее время провести в стране свободные выборы. Сейчас Мохаммад Юнус находится в Париже, но по окончании Олимпиады прилетит на родину и займется государственной деятельностью.

Нобелевскую премию мира бангладешскому предпринимателю Мохаммаду Юнусу присудили в 2006 году за необычную инициативу. Он начал выдавать бедным сельским жителям своей страны микрокредиты через созданный им банк. Это позволило большому количеству его сограждан открыть собственный бизнес и вырваться из нужды.

В то же время при прежнем руководстве страны нобелиата преследовали за финансовые нарушения. Однако в результате протестов, охвативших Бангладеш в июле, бывший премьер-министр Шейх Хасина вылетела в Индию. 

5 августа командующий вооруженными силами страны генерал Вакер-Уз-Заман предложил создать временное правительство. Для этого он заручился поддержкой основных политических сил и президента Бангладеш Шахабуддина Чуппу.

Обстановка в стране постепенно нормализуется, беспорядки и погромы прекратились, вновь заработал столичный аэропорт.

11:13, 07 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Бангладеш\n#власть\n#политика\n#Нобелевская премия\n#акции протеста\n#беспорядки