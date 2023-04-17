Черви едва не съели мозг пообедавшей любимым блюдом жительницы Вьетнама

Ханой. Вьетнам. Врачи обнаружили множество червей под кожей и в головном мозгу 58-летней вьетнамки. Жительница Ханоя могла погибнуть из-за паразитов, пишет Лента.ру со ссылкой на Daily Mirror.

Женщину доставили в больницу с сильными болями в голове и потерей координации после того, как она пообедала пудингом из вареного мяса и свежей крови. У нее заподозрили инсульт, но компьютерная томография опровергла первичный диагноз. Оказалось, что под кожей и в головном мозгу пациентки кишат черви.

Пострадавшую удалось спасти, сейчас ее жизни ничто не угрожает. Оказалось, что паразиты проникли в ее организм из крови, которая используется при приготовлении традиционного блюда вьетнамской кухни. От заражения не спасло даже то, что женщина готовила пудинг своими руками из проверенных ингредиентов.

Напомним, в феврале в Кирове из-под кожи пациента извлекли 10-сантиметрового червя. Он попал туда в результате укуса комара.