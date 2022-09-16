Вооружённые столкновения произошли на границе Киргизии и Таджикистана

Бишкек. Кыргызстан. Вооруженные столкновения между военными Кыргызстана и Таджикистана проходят по всему периметру государственной границы. Как передают «Известия», об этом в пятницу, 16 сентября, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Госкомитета Нацбезопасности Киргизии.

«Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день погранслужба Киргизии заявила, что военнослужащие Таджикистана обстреляли сразу несколько киргизских пограничных нарядов.

Также отмечается, что в среду, 14 сентября, в администрации таджикистанского приграничного города Исфара рассказали, что два пограничника Таджикистана погибли и ещё шесть получили ранения в ходе миномётного обстрела со стороны Киргизии. Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва выразила готовность помочь Таджикистану и Киргизии решить пограничные вопросы.

В ночь на 14 сентября киргизская погранслужба сообщила о возникновении вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Отмечалось, что перестрелка началась из-за того, что погранотряд Таджикистана занял боевые позиции на неописанном участке границы. Таджикская сторона, в свою очередь, обвинила киргизских пограничников в необоснованном обстреле таджикской погранзаставы. Ближе к обеду началась ещё одна перестрелка.

Напомним, что конфликт разгорается на фоне проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, в которую входят оба конфликтующих государства.

Также напомним, ранее бои прошли на границе Азербайджана и Армении.