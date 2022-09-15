Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества

Самарканд. Узбекистан. Иран подписал меморандум о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Как передаёт «Мир 24», об этом сообщил иранский журналист Абас Аслани в Twitter, находясь на саммите ШОС.

Документ подписали глава иранского министерства иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян и генсек ШОС Чжан Мин.

Отметим, что саммит ШОС начался утром в четверг, 15 сентября. Как ожидается, участникам предстоит разобрать рекордное количество заявок о вступлении в Шанхайскую организацию сотрудничества. Сейчас государствами-членами являются Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Государствами-наблюдателями являлись Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

По мнению начальника Института военной истории министерства обороны России Александра Кольтюкова, Китай, Пакистан, Иран и Индия не в последнюю очередь рассматривают ШОС как инструмент противодействия американскому военному присутствию в азиатском регионе, что, с его точки зрения, составляет угрозу безопасности этих стран.