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Около 50 военнослужащих Армении погибли в ночных боях на границе с Азербайджаном

12:50, 13 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
Около 50 военнослужащих Армении погибли в ночных боях на границе с Азербайджаном
12:50, 13 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
45
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#Армения\n#Азербайджан\n#конфликт
Фото: unsplash.com
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Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Ереван. Армения. Около 50 военнослужащих вооружённых сил Армении погибли в результате ночных боев с вооружёнными силами Азербайджана. Как передаёт «Интерфакс», об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«На данный момент со стороны министерства обороны Армении уточнено 49 погибших военнослужащих. Но это не окончательная цифра, и информация нуждается в уточнении», — сказал глава правительства Армении, выступая в парламенте республики во вторник, 13 сентября.

По словам Пашиняна, интенсивность боёв в настоящее время спала; «только по одному-двум направлениям продолжается нападение азербайджанской стороны».

Никол Пашинян также сообщил, что с полуночи Азербайджан предпринял наступательные действия по шести-семи направлениям: «Азербайджан пытается всё это представить в качестве ответа на якобы провокации со стороны Армении, но это абсолютно лживая информация».

Ранее во вторник в Ереване сообщили о боях с вооружёнными силами Азербайджана по ряду направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвижения вглубь территории Армении.

Со своей стороны, в Баку заявили «о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы», а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана, обеспечению безопасности военнослужащих, в том числе гражданских работников, задействованных в инфраструктурных работах.

12:50, 13 сентября, 2022
Дмитрий Стрелков
45
0
#Армения\n#Азербайджан\n#конфликт