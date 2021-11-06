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Из-за давки на музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек

18:00, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
Из-за давки на музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек
18:00, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
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#США\n#Техас\n#фестиваль\n#концерт\n#толпа\n#давка\n#пострадавшие
Фото: twenty20.com
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В больницу госпитализировали 17 граждан.

Техас. США. Во время музыкального фестиваля Astroworld в Техасе из-за давки в толпе погибли 8 человек. Об этом сообщает «Интерфакс».

5 ноября во время выступления рэпера Трэвиса Скотта люди начали подходить к сцене. Возникла давка и паника, некоторые зрители не удерживались на ногах и падали. Как только организаторы заметили произошедшее шоу остановили.

В больницу были направлены 17 человек, 11 из которых с сердечными приступами.

Всего на фестивале собралось около 50 тыс. человек. В субботу, 6 ноября, мероприятие должно было продолжаться в Хьюстоне, но организаторы его отменили.

18:00, 06 ноября, 2021
Екатерина Сентемова
158
0
#США\n#Техас\n#фестиваль\n#концерт\n#толпа\n#давка\n#пострадавшие
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