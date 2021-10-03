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При взрыве у мечети в Кабуле погибло более десятка человек

18:00, 03 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
При взрыве у мечети в Кабуле погибло более десятка человек
18:00, 03 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
492
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#Афганистан\n#взрыв в мечети\n#терроризм
Фото: pixabay.com
492
0

Ещё более 30 ранены.

Кабул. Афганистан. При взрыве у мечети Идгах в Кабуле погибло 12 человек. Как передают «Ведомости», после взрыва началась перестрелка.

Информационное агентство Report уточнило, что во время взрыва в самой мечети происходили погребальные молитвы в связи со смертью матери замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиуллы Муджахида. Число погибших при взрыве достигло 12 человек, пострадали 32.

Перестрелка же завязалась между представителями движения «Талибан» и боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство». (Все организации запрещены в России — прим. ред.).

18:00, 03 октября, 2021
Дмитрий Стрелков
492
0
#Афганистан\n#взрыв в мечети\n#терроризм
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