Житель США ограбил банк и разбросал деньги на улице по случаю Рождества

Мужчина почувствовал себя сперва благородным разбойником, затем добрым волшебником, а напоследок - арестантом.

Колорадо-Спрингс. США. Робин Гудом и Санта-Клаусом в одном лице оказался житель штата Колорадо. Американец ограбил банк и разбросал деньги на улице, поздравляя прохожих с Рождеством, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Криминально-новогодний инцидент произошел в городе Колорадо-Спрингс. Личность «бескорыстного налетчика» установлена. По данным полиции, угрожая оружием, деньги из банка забрал 65-летний Дэвид Оливер. Затем он изображал из себя доброго волшебника, раздавая награбленные доллары всем желающим, после чего зашел в кофейню. Там его и задержали стражи порядка.

Фотографию «Робин Гуда» из Колорадо-Спрингс опубликовала на своей странице в Twitter полиция города.