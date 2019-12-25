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Житель США ограбил банк и разбросал деньги на улице по случаю Рождества

11:48, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Житель США ограбил банк и разбросал деньги на улице по случаю Рождества
11:48, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#банки\n#США\n#Рождество\n#полиция\n#деньги\n#происшествие\n#ограбление\n#задержание
Фото: pixabay.com
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Мужчина почувствовал себя сперва благородным разбойником, затем добрым волшебником, а напоследок - арестантом.

Колорадо-Спрингс. США. Робин Гудом и Санта-Клаусом в одном лице оказался житель штата Колорадо. Американец ограбил банк и разбросал деньги на улице, поздравляя прохожих с Рождеством, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Криминально-новогодний инцидент произошел в городе Колорадо-Спрингс. Личность «бескорыстного налетчика» установлена. По данным полиции, угрожая оружием, деньги из банка забрал 65-летний Дэвид Оливер. Затем он изображал из себя доброго волшебника, раздавая награбленные доллары всем желающим, после чего зашел в кофейню. Там его и задержали стражи порядка.

Фотографию «Робин Гуда» из Колорадо-Спрингс опубликовала на своей странице в Twitter полиция города.

RT вас всех [censored]!

В этом ролике мы зашифровали самые хайповые новости 2019 года. Сможете отгадать все? Присылайте ваши версии в комментарии. Первый, кто правильно расшифрует все символы в клипе, получит приз от RT. Поздравляем вас с Новым 2020 годом!

11:48, 25 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#банки\n#США\n#Рождество\n#полиция\n#деньги\n#происшествие\n#ограбление\n#задержание

 

 

 


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