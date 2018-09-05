С Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Срок для возбуждения уголовных дел истек.

Лос-Анджелес. США. В США Прокуратура сняла обвинения в сексуальных домогательствах с актеров Кевина Спейси и Стивена Сигала. В ведомстве указали, что срок возбуждения уголовных дел истек, сообщают «Известия».

Речь идет об инцидентах, которые произошли 25 лет назад.

Скандал вокруг Спейси разгорелся в октябре 2017 года. В домогательствах его обвинил актер Энтони Рэпп. После этого с заявлениями обратились еще более 30 мужчин.

Весной 2018 года актриса Регина Симонс заявила, что Сигал изнасиловал ее в 1993 году. Другая женщина обвинила актера в домогательствах в 2002 году.

Напомним, в августе Стивена Сигала назначили спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.