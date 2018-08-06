Стивен Сигал получил должность в МИД России

Актера назначили спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Москва. Актера Стивена Сигала назначили спецпредставителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Фейсбук.

Как отмечают в МИД, должность не предполагает денежного вознаграждения. «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», - сообщает ведомство.

Так, в задачи актера будет входить содействие развитию отношений России и США в гуманитарной сфере, включая вопросы культуры и искусства.