В британской полиции не нашли «русский след» в новом отравлении близ Солсбери

Об этом заявил заместитель главы МВД Великобритании.

Лондон. Великобритания. Связи с Россией в отравлении еще двух подданых Великобритании в Эймсбери не обнаружено. К такому выводу по предварительным данным пришли в полиции Великобритании, сообщает REGNUM.

По данным агентства, такую точку зрения высказал заместитель главы МВД Соединенного Королевства.

В то же время ранее в британской полиции заявили, что причиной отравления двух человек в графстве Уилтшир, неподалеку от Солсбери, стал нервно-паралитический газ «Новичок» из дела Сергея и Юлии Скрипалей. Следы воздействия токсина нашли специалисты лаборатории Портон-Даун.

Напомним, 30 июня мужчина и женщина были обнаружены в своем доме в британском Эймсбери без сознания. Сейчас они находятся в больнице.

Ранее власти Великобритании обвинили Кремль в попытке отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии веществом «Новичок». Их нашли в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года в Солсбери. В итоге обоих пострадавших вылечили.