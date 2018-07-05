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В британской полиции не нашли «русский след» в новом отравлении близ Солсбери

15:15, 05 июля, 2018
Евгений Кандаков
15:15, 05 июля, 2018
Евгений Кандаков
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#полиция\n#Великобритания\n#отравление\n#спецслужбы\n#расследование\n#химическое оружие
Фото: pixabay.com
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Об этом заявил заместитель главы МВД Великобритании.

Лондон. Великобритания. Связи с Россией в отравлении еще двух подданых Великобритании в Эймсбери не обнаружено. К такому выводу по предварительным данным пришли в полиции Великобритании, сообщает REGNUM

По данным агентства, такую точку зрения высказал заместитель главы МВД Соединенного Королевства. 

В то же время ранее в британской полиции заявили, что причиной отравления двух человек в графстве Уилтшир, неподалеку от Солсбери, стал нервно-паралитический газ «Новичок» из дела Сергея и Юлии Скрипалей. Следы воздействия токсина нашли специалисты лаборатории Портон-Даун.     

Напомним, 30 июня мужчина и женщина были обнаружены в своем доме в британском Эймсбери без сознания. Сейчас они находятся в больнице.   

Ранее власти Великобритании обвинили Кремль в попытке отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии веществом «Новичок». Их нашли в бессознательном состоянии 4 марта 2018 года в Солсбери. В итоге обоих пострадавших вылечили.

15:15, 05 июля, 2018
Евгений Кандаков
120
0
#полиция\n#Великобритания\n#отравление\n#спецслужбы\n#расследование\n#химическое оружие

 

 

 


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