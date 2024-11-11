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В Удмуртии обнаружен сгоревший автомобиль с телом погибшего мужчины

17:04, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии обнаружен сгоревший автомобиль с телом погибшего мужчины
17:04, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
921
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#расследование
Источник фото: СУ СКР по Удмуртии
921
0

Причиной возгорания могло послужить неосторожность при курении в салоне автомобиля. 

Вавож. Удмуртия. 10 ноября у деревни Макарово Вавожского района был обнаружен сгоревший автомобиль, в салоне которого было тело 53-летнего мужчины. Как сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии, по данному факту начата доследственная проверка.

В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнём в салоне машины. Специалисты Следкома осмотрели место происшествия, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, опросили свидетелей и родственников погибшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

17:04, 11 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
921
0
#Удмуртия\n#Вавож\n#расследование