В Удмуртии обнаружен сгоревший автомобиль с телом погибшего мужчины

Вавож. Удмуртия. 10 ноября у деревни Макарово Вавожского района был обнаружен сгоревший автомобиль, в салоне которого было тело 53-летнего мужчины. Как сообщили в следственном управлении СКР по Удмуртии, по данному факту начата доследственная проверка.

В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнём в салоне машины. Специалисты Следкома осмотрели место происшествия, назначили пожарно-техническую и судебно-медицинскую экспертизы, опросили свидетелей и родственников погибшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.