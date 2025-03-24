Глазов. Удмуртия. В Москве проконтролируют расследование дела о нарушении жилищных прав сироты из Глазова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее в приемную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте» обратилась сирота из Глазова. Девушка рассказала, что несколько раз просила включить её в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Но она постоянно получает отказы из-за того, что имеет в собственности доставшийся по наследству частный дом.

Заявительница пояснила, что эта постройка практически разрушилась и находится в непригодном для проживания состоянии. На данный момент у сироты нет благоустроенного жилья.

Уголовное дело расследуется в следственном управлении СКР по Удмуртии. Приведённые в обращении доводы будут проверены.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Удмуртии Роману Широбокову признать сироту потерпевшей. Также было поручено сообщить о результатах расследования.