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Глава СК России обязал признать сироту из Глазова потерпевшей из-за нарушения её жилищных прав

15:30, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Глава СК России обязал признать сироту из Глазова потерпевшей из-за нарушения её жилищных прав
15:30, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Глазов\n#Удмуртия\n#расследование\n#сироты\n#ветхое жильё
Источник фото: elements.envato.com (sonyakamoz)
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Также он потребовал докладывать о результатах расследования.

Глазов. Удмуртия. В Москве проконтролируют расследование дела о нарушении жилищных прав сироты из Глазова. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. 

Ранее в приемную председателя СК России в соцсети «ВКонтакте» обратилась сирота из Глазова. Девушка рассказала, что несколько раз просила включить её в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Но она постоянно получает отказы из-за того, что имеет в собственности доставшийся по наследству частный дом. 

Заявительница пояснила, что эта постройка практически разрушилась и находится в непригодном для проживания состоянии. На данный момент у сироты нет благоустроенного жилья. 

Уголовное дело расследуется в следственном управлении СКР по Удмуртии. Приведённые в обращении доводы будут проверены. 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Удмуртии Роману Широбокову признать сироту потерпевшей. Также было поручено сообщить о результатах расследования. 

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15:30, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#расследование\n#сироты\n#ветхое жильё