Ижевск. Удмуртия. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить работу по расследованию дела о смерти мальчика из Удмуртии. Об этом сообщает информационный центр СК России в своём Телеграм-канале.

Мальчику в 2013 году поставили прививку, из-за которой у него появились осложнения и он стал инвалидом. В феврале 2024 года ребёнок скончался в больнице. Родитель считает, что причиной смерти его сына могло стать ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Напомним, 28 октября 2024 года, Александр Бастрыкин поручил следственному управлению СК России по Удмуртии предоставить ему доклад с результатами расследования.

Сейчас же глава СК потребовал от и.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии Романа Широбокова и от Судебно-экспертного центра СК России ускорить работу и завершить расследование уголовного дела в кратчайшие сроки, после чего предоставить доклады.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.