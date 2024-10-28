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В СК России взяли на контроль дело о погибшем после прививки ребёнке в Удмуртии

10:30, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В СК России взяли на контроль дело о погибшем после прививки ребёнке в Удмуртии
10:30, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
416
0
#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#прививка\n#расследование\n#гибель детей
Источник фото: unsplash.com (Diana Polekhina)
416
0

Мальчик скончался в феврале 2024 года в больнице.

Ижевск. Удмуртия. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о результатах расследования дела о погибшем после прививки ребёнке в Удмуртии. Об этом сообщает информационный центр СК России на своей странице «ВКонтакте».

В приёмную Следственного комитета обратился житель Удмуртии. Он утверждает, что причиной смерти его 12-летнего сына, который скончался в феврале 2024 года, могло стать ненадлежащее оказание ему медицинской помощи. 

В 2013 году мальчику поставили прививку, после который у него развилось осложнение. Он получил инвалидность и на протяжении пяти лет находился на лечении в больнице, но в феврале текущего года скончался.

Заявитель считает, что причиной смерти стало ненадлежащее оказание ему медицинской помощи. В настоящий момент никто из персонала больницы не привлечён к ответственности.

СУ СК России по Удмуртии расследует дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

10:30, 28 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
416
0
#Удмуртия\n#Следственный комитет\n#прививка\n#расследование\n#гибель детей