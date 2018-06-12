Голливудский актёр Райан Гослинг получил травму на съемках

Канадец тренировался на специальном устройстве NASA.

Голливуд. США. Известный актёр Райан Гослинг получил травму на съемочной площадке. Как сообщает Life, канадец тренировался на специальном устройстве NASA для роли в фильме «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга».

По словам самого артиста, он чувствовал себя плохо, но не до конца был уверен в том, что с ним что-то может произойти. Однако позже выяснилось, что Гослинг получил сотрясение мозга первой степени.

Напомним, сюжет фильма рассказывает об астронавте Ниле Армстронге и о том, какой ценой дался ему маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества. Премьера запланирована на октябрь 2018 года.