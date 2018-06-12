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Голливудский актёр Райан Гослинг получил травму на съемках

20:30, 12 июня, 2018
20:30, 12 июня, 2018
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#здоровье\n#шоу-бизнес\n#США\n#Голливуд\n#NASA
Фото: Flickr
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Канадец тренировался на специальном устройстве NASA.

Голливуд. США. Известный актёр Райан Гослинг получил травму на съемочной площадке. Как сообщает Life, канадец тренировался на специальном устройстве NASA для роли в фильме «Первый человек: Жизнь Нила Армстронга».

По словам самого артиста, он чувствовал себя плохо, но не до конца был уверен в том, что с ним что-то может произойти. Однако позже выяснилось, что Гослинг получил сотрясение мозга первой степени.

Напомним, сюжет фильма рассказывает об астронавте Ниле Армстронге и о том, какой ценой дался ему маленький шаг, ставший огромным скачком для всего человечества. Премьера запланирована на октябрь 2018 года.

20:30, 12 июня, 2018
168
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#здоровье\n#шоу-бизнес\n#США\n#Голливуд\n#NASA

 

 

 


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