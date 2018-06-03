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В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

16:25, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
16:25, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
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#ДТП\n#Киргизия\n#авария\n#красота\n#конкурс красоты\n#происшествие
Фото: twitter.com
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Этот титул она завоевала на конкурсе Universe Beauty в апреле 2018 года.

Чок-Тал. Кыргызстан. В результате дорожной аварии в Киргизии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова. Как пишет Росбалт, ДТП произошло вблизи села Чок-Тал.  

Водитель машины, в салоне которой находилась 30-летняя красавица, не справился с управлением. В результате этого автомобиль врезался в ограждающую кладбище стену. «Миссис мира-2018» выжить не удалось.  

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Водитель и другой пассажир автомобиля госпитализированы.  

Отмечается, что титул Сания Шакирова завоевала на конкурсе Universe Beauty в апреле 2018 года. У нее осталось трое детей.  

16:25, 03 июня, 2018
Александра Бобрович
305
0
#ДТП\n#Киргизия\n#авария\n#красота\n#конкурс красоты\n#происшествие

 

 

 


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