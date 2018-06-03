В Киргизии в результате дорожной аварии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова

Этот титул она завоевала на конкурсе Universe Beauty в апреле 2018 года.

Чок-Тал. Кыргызстан. В результате дорожной аварии в Киргизии погибла «Миссис мира - 2018» Сания Шакирова. Как пишет Росбалт, ДТП произошло вблизи села Чок-Тал.

Водитель машины, в салоне которой находилась 30-летняя красавица, не справился с управлением. В результате этого автомобиль врезался в ограждающую кладбище стену. «Миссис мира-2018» выжить не удалось.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Водитель и другой пассажир автомобиля госпитализированы.

Отмечается, что титул Сания Шакирова завоевала на конкурсе Universe Beauty в апреле 2018 года. У нее осталось трое детей.