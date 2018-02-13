Экс-губернатор Одесской области прилетел в Варшаву.

Варшава. Польша. Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили депортировали из Украины в Польшу. Как пишет Интерфакс, политик прилетел в Варшаву.

Саакашвили въехал на территорию страны с одобрения пограничной службы. При этом польские пограничники разрешили ему пересечь границу на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Отмечается, что попасть в Польшу Саакашивили смог в связи с тем, что его супруга Сандра Руфолс является гражданкой страны, входящей в состав Европейского союза.

Сам же политик, комментируя произошедшее, заявил, что руководство Украины своим поступком показало свою слабость и трусость, а уголовное дело против него сфабриковано.

«После задержания меня погрузили в бус, потом повезли и затем посадили в вертолет. Вертолет, как я понимаю, некоторое время кружил над Киевом. После чего приземлился в "Борисполе", где меня, скрутив руки и с применением грубой силы, посадили в самолет. <…> это проявление крайней слабости и крайней трусости. И таким образом, подтверждается, что уголовное дело против меня - это полный бред», - приводит его слова агентство.

Напомним, накануне сообщалось, что бывший президент Грузии задержан в Киеве. По словам очевидцев, люди в камуфляже вывели его из одного из ресторанов города и увезли в неизвестном направлении.