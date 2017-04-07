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      Два пилота погибли при крушении учебного штурмовика в Сербии

      16:45, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      16:45, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      90
      0
      #Сербия\n#военные\n#крушение самолета
      Фото: ru.m.wikipedia.org
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      Учебно-боевой самолет СОКО Г-4 «Супер Галеб» был принят ВВС Югославии в 1983 году.

      Сербия. Во время планового тренировочного полета разбился учебно-боевой штурмовик СОКО Г-4 «Супер Галеб». В результате погибли два пилота, пишут «Известия».

      Происшествие произошло в пятницу, 7 апреля, около 12:30 мск вблизи села Слатин.

      «В катастрофе учебно-боевого самолета «Супер Галеб Г-4» погибли два пилота: подполковник Ненад Джулибрк и капитан Деян Пандурович», - сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии.

      Штурмовик СОКО Г-4 «Супер Галеб» был принят ВВС Югославии в 1983 году.

      16:45, 07 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      90
      0
      #Сербия\n#военные\n#крушение самолета
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