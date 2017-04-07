Два пилота погибли при крушении учебного штурмовика в Сербии

Учебно-боевой самолет СОКО Г-4 «Супер Галеб» был принят ВВС Югославии в 1983 году.

Сербия. Во время планового тренировочного полета разбился учебно-боевой штурмовик СОКО Г-4 «Супер Галеб». В результате погибли два пилота, пишут «Известия».

Происшествие произошло в пятницу, 7 апреля, около 12:30 мск вблизи села Слатин.

«В катастрофе учебно-боевого самолета «Супер Галеб Г-4» погибли два пилота: подполковник Ненад Джулибрк и капитан Деян Пандурович», - сообщает пресс-служба министерства обороны Сербии.

Штурмовик СОКО Г-4 «Супер Галеб» был принят ВВС Югославии в 1983 году.