В Сеуле музей робототехники построит сам себя

Первым экспонатом станет само здание.

Сеул. Южная Корея. В Сеуле роботы построят музей Robot Science Museum (Музей науки и роботов). Об этом пишет «ФедералПресс».

В помещении планируется проводить мероприятия, связанные с IT сферой. Первым экспонатом станет само здание.

По задумке авторов проекта, музей станет «вселенной роботов»: и строить, и обслуживать здание, и облагораживать территорию будут роботы прямо на глазах посетителей. Кроме того, дроны заменят «человеческих» охранников и сопроводителей.