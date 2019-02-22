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В Сеуле музей робототехники построит сам себя

13:58, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
13:58, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17
0
#строительство\n#музей\n#Южная Корея\n#роботы
Фото: melikealtinisikarchitects (Инстаграм)
17
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Первым экспонатом станет само здание.

Сеул. Южная Корея. В Сеуле роботы построят музей Robot Science Museum (Музей науки и роботов). Об этом пишет «ФедералПресс».

В помещении планируется проводить мероприятия, связанные с IT сферой. Первым экспонатом станет само здание.

По задумке авторов проекта, музей станет «вселенной роботов»: и строить, и обслуживать здание, и облагораживать территорию будут роботы прямо на глазах посетителей. Кроме того, дроны заменят «человеческих» охранников и сопроводителей.

 

13:58, 22 февраля, 2019
Дарья Снидкова
17
0
#строительство\n#музей\n#Южная Корея\n#роботы

 

 

 


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