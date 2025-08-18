Сарапул Удмуртия. На здании Музея истории религий и национальностей Прикамья в Сарапуле открыли мемориальную доску Виктору Ерастову. Об этом сообщала администрация города.

Напомним, Виктор Сергеевич погиб 15 августа 2024 года в ходе выполнения задач в зоне спецоперации. Ему было 55 лет. Похоронили бойца на городском кладбище.

Виктор Ерастов являлся основателем Музея истории религий и национальностей Прикамья, сам его возглавлял. Был общественником, педагогом, краеведом. По первому образованию — фельдшер, поэтому на СВО он отправился, чтобы спасать раненых.