В Сарапуле открыли мемориальную доску Виктору Ерастову

11:00, 18 августа, 2025
#Сарапул\n#Удмуртия\n#СВО\n#Виктор Ерастов\n#музей
Источник фото: vk.com/v.s.yerastov
Он погиб на СВО.

Сарапул Удмуртия. На здании Музея истории религий и национальностей Прикамья в Сарапуле открыли мемориальную доску Виктору Ерастову. Об этом сообщала администрация города. 

Напомним, Виктор Сергеевич погиб 15 августа 2024 года в ходе выполнения задач в зоне спецоперации. Ему было 55 лет. Похоронили бойца на городском кладбище. 

Виктор Ерастов являлся основателем Музея истории религий и национальностей Прикамья, сам его возглавлял. Был общественником, педагогом, краеведом. По первому образованию — фельдшер, поэтому на СВО он отправился, чтобы спасать раненых.

